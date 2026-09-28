1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

Difesa

VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

Primo tempo stranamente da spettatore per il capitano che forse non è piazzato perfettamente nell'azione del gol che rischia di riaprire la gara e per una volta non è costretto agli straordinari.

Kayode 7

Al suo esordio in nazionale maggiore si è preso subito la scena prima propiziando il gol di Frattesi e poi mettendo la firma sul tris azzurro.

Scalvini 6

Va in apprensione quando la Turchia alza i giri nel motore a inizio ripresa, ma porta comunque a casa la sufficienza.

Bastoni 7

Trova la gioia che meritava per voltare definitivamente pagina dopo la scorsa stagione. Si sacrifica da centrale a quattro in marcatura, ma viene fuori da braccetto quando c'è da impostare: Mancini potrebbe aver trovato la ricetta giusta per farlo funzionare in azzurro.

Ruggeri 6

Accompagna l'azione con generosità e nel primo tempo dà anche equilibrio a sinistra, ma è dal suo lato che si genera il buco che porta al gol della bandiera avversario.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5