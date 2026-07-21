Mentre la Spagna festeggia il titolo di Campione del Mondo, la Nazionale è alla ricerca del commissario tecnico del nuovo corso, che dovrà riportare l'Italia al Mondiale e rilanciare il progetto azzurro. Nella ricerca sono impegnati il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, appena designati dal neoeletto presidente federale Giovanni Malagò. Tra i nomi sul tavolo, nelle ultime ore ha guadagnato posizioni Pep Guardiola, complice il viaggio di Maldini e Leonardo a Barcellona. Ma gli esperti non si fidano: CONTINUA A LEGGERE