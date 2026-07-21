Nella ricerca sono impegnati il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, appena designati dal neoeletto presidente federale Giovanni Malagò
VIDEO / Guardiola, sfuriata a chi gli chiede autografi. Ma ha un motivo
Mentre la Spagna festeggia il titolo di Campione del Mondo, la Nazionale è alla ricerca del commissario tecnico del nuovo corso, che dovrà riportare l'Italia al Mondiale e rilanciare il progetto azzurro. Nella ricerca sono impegnati il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, appena designati dal neoeletto presidente federale Giovanni Malagò. Tra i nomi sul tavolo, nelle ultime ore ha guadagnato posizioni Pep Guardiola, complice il viaggio di Maldini e Leonardo a Barcellona. Ma gli esperti non si fidano: CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Mercato Inter
Sportitalia - Romero? Il suo entourage parla e avvisa perché spera che si muova...
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Ultima ora
Palestra: "Ecco perché ho scelto il Chelsea. È stata una grande decisione. Il mio sogno era..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti