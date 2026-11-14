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Il Brasile è stato sconfitto dal Giappone per 3-2 in un'amichevole disputata a Singapore. La partita è stata caratterizzata dalle numerose prove effettuate dal ct Carlo Ancelotti e dagli errori difensivi che sono costati la sconfitta. O Globo ha analizzato pregi e difetti della squadra brasiliana e ha bocciato nettamente Carlos Augusto.

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Il giocatore dell'Inter, rimasto a casa durante il Mondiale, è stato richiamato da Ancelotti. "È stato il peggior giocatore in campo. Non ha apportato alcun contributo in attacco e ha compromesso l'intera fase difensiva del Brasile. È stato coinvolto in tutti i gol subiti, sia concedendo spazi che facendosi trovare fuori posizione".