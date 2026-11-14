Nuovo allarme in casa Inter, questa volta per Piotr Zielinski. Il centrocampista nerazzurro è stato escluso dalla lista dei disponibili per Romania-Polonia, in programma questa sera, ma dietro la sua assenza potrebbe esserci un problema più serio del raffreddore inizialmente segnalato.

A rivelarlo è stato il giornalista polacco Mateusz Borek, intervenuto direttamente su Kanał Sportowy. Secondo quanto riferito, Zielinski avrebbe raggiunto il ritiro della Nazionale già alle prese con un infortunio al piede.

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Borek: “Zielinski è arrivato dall'Inter con un infortunio al piede”

Zielinski, in dubbio anche la partita con la Svezia

– “Zielinski è arrivato dall'Inter con un infortunio al piede. È molto fastidioso e limita la possibilità di correre. Ogni accelerazione e ogni cambio di direzione rappresentano un problema. Gli fa male una parte della pianta del piede”.Borek ha inoltre espresso, in programma martedì 17 novembre.

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Il centrocampista non figura nella lista ufficiale dei convocati per la gara contro la Romania. Resta adesso da capire quale sia l'effettiva entità del problema e se possa condizionare anche il suo rientro a disposizione di Cristian Chivu.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali dell'Inter sulla diagnosi né indicazioni certe sui tempi di recupero.