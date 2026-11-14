Alcune prove opache, poi il salto di qualità. Alessandro Bastoni ha iniziato a sfoderare grandi prestazioni anche da centrale puro. Il difensore quest'anno ha giocato tre volte in quella posizione e ha sempre convinto. Ha limato qualche difetto, alzato la soglia dell'attenzione e si è dimostrata pedina duttile per Cristian Chivu e Roberto Mancini.

Getty Images

"Henry Ford e Alessandro Bastoni non sono mai stati così d’accordo. Il primo, fondatore della Ford, sosteneva che “chiunque impari qualcosa resta giovane”. Ale annuisce sereno: i miglioramenti si vedono. Quest’anno, al netto di qualche partita un po’ così, sta limando quei difetti che ne accompagnano il cammino da anni. Uno su tutti, riassunto in una frase: “Come braccetto è bravo, ma se c’è da fare il centrale dei tre…”. Una tesi alimentata dopo l’espulsione di Zenica contro la Bosnia, in una partita giocata da perno di una linea a tre completata da Mancini e Calafiori", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Quest’anno sta migliorando soprattutto come centrale puro. L’ha fatto vedere con l’Inter e anche con l’Italia. Una crescita silenziosa, importante, di spessore, alimentata anche da una sana rivincita sportiva. L’espulsione contro la Bosnia è una ferita aperta, così come l’eliminazione ai playoff e il mancato accesso al Mondiale per la terza volta di fila, ma Bastoni non ne ha mai parlato in toni apocalittici. La miglior vittoria è una sola: pensare sempre a fare meglio, limando difetti e costruendo un “nuovo Bastoni”, bravo anche come centrale difensivo. Nell’Inter, affiancato da Akanji e Carlos – a Venezia ha giocato Bisseck al posto dello svizzero – ha guidato la difesa senza sbavature in due occasioni su tre (male solo contro lo Shakhtar). Sta migliorando in leadership e sicurezza. Una buona notizia per Chivu e anche per Mancini".

(Gazzetta dello Sport)