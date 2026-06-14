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Turchia, Calhanoglu: “Due lanci lunghi e ci hanno fatto due gol, così fa male”
Esordio flop al Mondiale 2026 per la Turchia di Hakan Calhanoglu che ha perso 2-0, a sorpresa, contro l'Australia nella prima giornata del Gruppo D.
Al termine della partita, Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media turchi: "Un risultato inaspettato. Hanno segnato due gol con due lanci lunghi! Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo creato. Loro hanno giocato solo in contropiede, noi abbiamo preso due gol evitabili. Abbiamo ancora due partite davanti a noi e non è ancora finita"
Arrivano anche le parole del CT della Turchia, Vincenzo Montella: "Il calcio è questo: noi abbiamo sprecato tante occasioni da gol e loro in contropiede ci hanno puniti. Non è mai facile affrontare una squadra che si difende così bassa e poi riparte in contropiede. In casi come questi, ci sarebbe servito un gol su calcio piazzato, che invece non è arrivato. Nulla è perduto, guardiamo alle due prossime partite con fiducia".
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