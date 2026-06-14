Al termine della partita, Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media turchi: "Un risultato inaspettato. Hanno segnato due gol con due lanci lunghi! Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo creato. Loro hanno giocato solo in contropiede, noi abbiamo preso due gol evitabili. Abbiamo ancora due partite davanti a noi e non è ancora finita"