Francia, Marcus Thuram “inciampa” sul suo nome: ridono tutti

Il calciatore nerazzurro è alle prese con l'avventura Mondiale e non ha fatto mancare i suoi siparietti ai giornalisti francesi

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 giugno - 15:28

La Francia continua la preparazione verso il Mondiale in attesa dell'esordio di martedì a New York contro il Senegal (quando in Italia saranno le 21). Marcus Thuram - che non è previsto tra i titolari nella gara d'esordio, potrebbe avere un ruolo da comprimario nel torneo - ma continua ad arricchire la pagina 'siparietti'. Dopo aver preso in giro al pronti via Oliseappena arrivati in ritiro e aver svelato il contatto tra Dumfries e Mbappé in chiave Real, ha fatto ridere chi con lui stava preparando un servizio fotografico.

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Lo racconta Le Parisien spiegando che durante un impegno contrattuale con la nazionale francese, che si è tenuto nell'hotel sede del ritiro, l'attaccante dell'Inter si è presentato per un servizio fotografico e video. Al suo arrivo, lo staff dello studio ha espresso grande gioia per l'incontro con il giocatore. "Sono Maggie", gli ha detto una giovane donna. In inglese. Visibilmente sorpreso, Marcus Thuram ha balbettato il proprio cognome: "Sono Marc. Marcus Thuram", ha risposto con un accento un po' incerto.

La ragazza, leggermente sorpresa dalla risposta, ha subito replicato: "Ne sei sicuro?". Una scenetta comica che ha fatto ridere tutti i presenti per il servizio fotografico e che ha fatto sorridere anche Marcus.

(Fonte: Le Parisien)