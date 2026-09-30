Il centrocampista dell’Inter raccoglie un 6 con parole importanti, ma non convince tutti: “Ha provato a creare, con poco successo”
VIDEO FCIN1908 / Inter in campo, inizia il torello: Sucic 'anticipa' Thuram
Due giudizi diversi, ma una sensazione comune: Petar Sucic ha provato almeno a dare qualcosa a una Croazia tutt’altro che brillante nel 4-1 subito contro la Spagna.
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Il centrocampista dell’Inter divide la stampa del suo Paese dopo l’ultima uscita della Nazionale. C’è chi gli assegna 6 e lo considera addirittura uno dei migliori in campo, mentre un’altra pagella si ferma a 5,5, premiando soprattutto il lavoro e la corsa.
«Forse il migliore insieme a Beljo»Il giudizio più positivo, da parte del sito Germanijak, parte anche dalla situazione che Sucic sta vivendo all’Inter:
«Forse il minutaggio all’Inter non è al livello che vorrebbe, ma in Nazionale non perde il suo status».
Poi arriva l’elogio vero e proprio:
«Secondo noi, insieme a Beljo, è stato forse il miglior giocatore nella modesta prestazione della Croazia a Siviglia. Se avesse avuto accanto qualche altro compagno più in giornata...».
Una valutazione che sottolinea soprattutto la volontà del nerazzurro di provare a tenere viva la manovra anche in una serata complicata per tutta la squadra.
La pagella chiude con 6, ricordando anche il cartellino giallo ricevuto per un fallo sul portiere.
L’altra pagella: 5,5Non tutti, però, hanno visto una prestazione sufficiente.
Sportke Novosti assegna infatti a Sucic 5,5, con una motivazione piuttosto sintetica:
«Ha provato a creare qualcosa, ma ci è riuscito poco. Ha corso molto».
Di certo il centrocampista dell’Inter continua a conservare un ruolo importante nella sua Nazionale, anche in una fase in cui a Milano lo spazio non è sempre quello che vorrebbe.
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