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Nella giornata di ieri hanno preso piede le voci di un tentativo da parte dei vertici della FIGC di affidare la panchina della Nazionale a pep Guardiola. Un'ipotesi tanto affascinante quanto complicata, ma che ha riacceso i riflettori sull'Italia del calcio. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della questione: "Dal sogno si rischia di finire nell'utopia, ma forse è anche giusto provarci e l'attesa giustifica il tentativo per capire se Pep Guardiola ct dell'Italia può prendere la forma e la forza di un vero progetto. Difficile, quasi impossibile dicono in via Allegri, smontando la suggestione, ma è vero che Paolo Maldini e Leonardo ci hanno provato, volando nel week-end a Barcellona per incontrare il tecnico catalano e sondarne la disponibilità. Sarebbe l'unico in grado, se accettasse, di scavalcare Roberto Mancini in volata e di schiantare la concorrenza, tacitando qualsiasi tipo di perplessità".

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"Roberto Mancini, il favorito della prima ora, non è mai uscito di scena e resta in attesa da un mese di essere nominato, altrimenti avrebbe preso in esame (e non declinato) offerte da club iscritti alla prossima Champions. Il tentativo per Guardiola gli può restituire forza. Non ci sono altri top in grado di contrastarlo. Antonio Conte era un altro nome fortissimo, vorrebbe tornare ad allenare la Nazionale e pensava di essere davanti quando ha lasciato Napoli, ma negli ambienti federali danno per tramontata la sua candidatura".