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fcinter1908 nazionali Mondiale, Olanda-Svezia 5-1: Dumfries protagonista con due assist

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Mondiale, Olanda-Svezia 5-1: Dumfries protagonista con due assist

Dumfries
L'esterno olandese si conferma un valore aggiunto per la sua nazionale: c'è sempre il suo zampino nelle gare dell'Olanda
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'Olanda ha appena strapazzato la Svezia. Gli orange hanno vinto 5-1 il match valido per il secondo turno della prima fase, volando momentaneamente al primo posto solitario con 4 punti, in attesa di Giappone-Tunisia.

 

Doppiette di Brobbey e Gakpo, prima della rete finale firmata da Summerville. Inutile il gol della bandiera per gli svedesi firmato da Elanga a gara già compromessa. Protagonista ancora una volta Denzel Dumfries, autore di ben due assist. Il difensore, per ora dell'Inter, ma pronto a trasferirsi al Real Madrid, si conferma un fattore importante per la sua nazionale.

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