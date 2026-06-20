Lo hanno pure criticato di recente per quanto aveva mostrato nella prima gara con la Nazionale. Un modo diverso di giocare in un modulo diverso ed erano nate le polemiche . Ma l'Inter lo sa benissimo che Denzel Dumfries fa la differenza. E lo sa bene anche il Real Madrid che ha deciso di pagare la clausola rescissoria che il club nerazzurro ha dovuto accettare di mettere nel suo contratto prima della firma sull'ultimo rinnovo. Venti mln nelle casse interiste e un altro terzino destro arrivato e sbocciato tantissimo a Milano prenderà il largo. Intanto si gioca le sue carte al Mondiale.

Nel 5-1 che l'Olanda ha rifilato alla Svezia lui ha fornito due assist ai suoi compagni e la sua prestazione è finita dritta dritta tra le statistiche di Opta. Su X il noto account di raccolta di dati e numeri racconta che "Nelle ultime due edizioni dei Mondiali (2026 e 2022), nessun giocatore ha fornito più assist di Denzel Dumfries: 4, al pari di Ivan Perisic". Ivan, eccone un altro, che è passato e ha lasciato il segno all'Inter.