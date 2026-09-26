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Al podcast Passa dal BSMT, l’ex arbitro Pierluigi Collina ha rivelato qual è il giocatore più forte che ha mai arbitrato in carriera.

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Collina rivela: “In Serie A ho simpatizzato per queste due squadre” “Il più forte giocatore che io abbia mai arbitrato? Non ho mai arbitrato Maradona, solo in gare di beneficenza dopo aver smesso di arbitrare ecco.

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Il più forte credo Ronaldo il Fenomeno, quello che mi ha impressionato di più. Tanti avevano grande tecnica, tanti una grande forza fisica, credo lui fosse l’unico a mixare forza fisica e grandissima tecnica”, ha detto Collina sull'ex attaccante dell'Inter.