Al podcast Passa dal BSMT, l’ex arbitro Pierluigi Collina ha rivelato qual è il giocatore più forte che ha mai arbitrato in carriera.
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Al podcast Passa dal BSMT, l’ex arbitro Pierluigi Collina ha rivelato qual è il giocatore più forte che ha mai arbitrato in carriera.
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Collina rivela: “In Serie A ho simpatizzato per queste due squadre”
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Il più forte credo Ronaldo il Fenomeno, quello che mi ha impressionato di più. Tanti avevano grande tecnica, tanti una grande forza fisica, credo lui fosse l’unico a mixare forza fisica e grandissima tecnica”, ha detto Collina sull'ex attaccante dell'Inter.
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