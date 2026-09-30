MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito

Sesto gol in undici presenze, terzo azzurro più giovane di sempre a superare quota cinque reti dopo Meazza e Rivera e detentore della miglior media gol, 0,55 a partita, dagli anni Novanta a oggi. Sono i numeri importanti di Pio Esposito che con la maglia della Nazionale sta andando oltre le più rosee aspettative. "Un bomber di alto livello internazionale, invece, senza nulla togliere a Moise Kean e Mateo Retegui, era da tempo che mancava. Annunciato dalla vittoria del Golden Boy italiano 2025, Pio Esposito anche a Bursa contro la Turchia ha confermato di poter essere l’uomo capace di colmare quella lacuna", sottolinea Tuttosport.

Getty Images

"Quel che è certo è che in Turchia si è vista una bella Italia. In Turchia ha aggiunto legna fresca con i cambi di formazione e a Bursa è divampato un incendio azzurro. Un incendio che, inutile nasconderselo, dovrà affrontare la minaccia di una pioggia gelata venerdì a Parigi contro una Francia dal potenziale offensivo senza eguali anche se priva di Mbappé. Mancini chiederà comunque consapevolezza e coraggio".

Getty Images

"La formazione cambierà ancora e chiaramente troveranno spazio alcuni dei senatori lasciati a Coverciano in questi giorni, ma ci saranno alcune conferme rispetto a Bursa. Fermo restando Donnarumma tra i pali, una dovrebbe essere Kayode, più in forma di Di Lorenzo, mentre Mancini dovrebbe rientrare al fianco di Bastoni e Calafiori dovrebbe farlo sulla fascia sinistra. A centrocampo è probabile che Mancini confermi Tonali. Rientrerà Barella. Al centro dell’attacco, punto fermo come Donnarumma in porta, Pio Esposito".

(Tuttosport)