Lautaro era il primo obiettivo per l’attacco blaugrana, ma il presidente nerazzurro chiuse immediatamente ogni possibilità di trattativa

Daniele Mari
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VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."

Altro che semplice indiscrezione di mercato. Il Barcellona voleva davvero Lautaro Martinez, e non come alternativa: il capitano dell’Inter era il primo nome sulla lista blaugrana per rinforzare l’attacco.

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A confermarlo è direttamente Joan Laporta, presidente del Barça, intervistato dal Corriere della Sera a Copenaghen, in occasione dell’assemblea dell’EFC.

Barcellona, parla Laporta

Il retroscena raccontato da Laporta

"Lautaro? Le racconto come è andata. Un giorno ho chiamato al telefono Beppe Marotta: io e lui, senza intermediari. Gli ho detto che avrei avuto piacere ad avere Lautaro nella mia squadra e che ammiravo tanto il ragazzo.
Laporta su Lautaro

Laporta
Getty Images

Ma non mi ha fatto neppure finire di parlare. Mi ha detto chiaramente che il giocatore non era in vendita. E che non sarebbe stato lui a decidere se trasferirsi o no. E quindi io ho stoppato tutti i ragionamenti, non c'era modo di proseguire. Tra me e Marotta c'è un rapporto di fiducia reciproca, non siamo andati oltre per rispetto suo e dell'Inter"

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