Altro che semplice indiscrezione di mercato. Il Barcellona voleva davvero Lautaro Martinez, e non come alternativa: il capitano dell’Inter era il primo nome sulla lista blaugrana per rinforzare l’attacco.

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A confermarlo è direttamente, presidente del Barça, intervistato dal Corriere della Sera a Copenaghen, in occasione dell’assemblea dell’EFC.

Il retroscena raccontato da Laporta

"Lautaro? Le racconto come è andata. Un giorno ho chiamato al telefono Beppe Marotta: io e lui, senza intermediari. Gli ho detto che avrei avuto piacere ad avere Lautaro nella mia squadra e che ammiravo tanto il ragazzo.

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Ma non mi ha fatto neppure finire di parlare. Mi ha detto chiaramente che il giocatore non era in vendita. E che non sarebbe stato lui a decidere se trasferirsi o no. E quindi io ho stoppato tutti i ragionamenti, non c'era modo di proseguire. Tra me e Marotta c'è un rapporto di fiducia reciproca, non siamo andati oltre per rispetto suo e dell'Inter"