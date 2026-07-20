Lautaro Martinez resta seduto in panchina tutta la partita. Decide la rete di Ferran Torres al 106'
VIDEO / Finale Mondiale, il figlio di Barella tifa Lautaro dal seggiolone
Grazie al gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, la Spagna batte l'Argentina 1-0 e vince il secondo Mondiale della sua storia dopo Sudafrica 2010.
Una partita dominata dall'inizio alla fine dalla Roja, con l'Argentina che chiude i 90' senza fare un tiro in porta e in dieci uomini per l'espulsione di Enzo Fernandez nei minuti di recupero dei tempi regolamentari. Argentina tenuta in piedi da un paio di parate di Martinez.
L'Albiceleste non riesce a creare nulla, al contrario la Spagna spinge ma il muro dell'Argentina resiste fino alla fine del primo tempo supplementare. Nella prima azione del secondo mini-tempo, sponda di Nico Williams per Ferran Torres che segna l'1-0 che dura fino alla fine nonostante un paio di occasioni per l'Argentina nell'assalto finale.
Zero minuti per Lautaro, rimasto in panchina anche durante i supplementari quando Scaloni ha tolto Alvarez per mettere Senesi con l'obiettivo di difendersi per portare la sfida ai supplementari.
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