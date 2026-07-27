Prosegue il tentativo dell'Inter per Cristian Romero. Il difensore classe 1998 del Tottenham è l'obiettivo numero 1 della dirigenza nerazzurra che vuole regalare a Chivu un centrale di esperienza e affidabilità.

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Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, la trattativa tra Inter e Tottenham sta progredendo con contatti diretti e c'è anche ottimismo perché si possa arrivare alla quadra definitiva.

L'Inter è anche in contatto con l'entourage di Romero per trovare poi l'accordo definitivo con il giocatore prima di affondare il colpo con gli Spurs. Romero ha aperto all'Inter ma non è ancora stato trovato l'accordo sui termini contrattuali.

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"La trattativa tra Inter e Tottenham prosegue con contatti diretti e c'è ottimismo per avvicinarsi ad una quadra sulla cifra e la modalità del trasferimento. Dialoghi in corso anche con l'agente di Cuti Romero per i termini personali del contratto. Apertura del difensore del Tottenham all'Inter ma accordo ancora da sistemare su durata, ingaggio e bonus", scrive Longari su Twitter.