Gianluigi Longari, esperto di mercato, riporta gli ultimi aggiornamenti su Romero-Inter
VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto
Prosegue il tentativo dell'Inter per Cristian Romero. Il difensore classe 1998 del Tottenham è l'obiettivo numero 1 della dirigenza nerazzurra che vuole regalare a Chivu un centrale di esperienza e affidabilità.
Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, la trattativa tra Inter e Tottenham sta progredendo con contatti diretti e c'è anche ottimismo perché si possa arrivare alla quadra definitiva.
L'Inter è anche in contatto con l'entourage di Romero per trovare poi l'accordo definitivo con il giocatore prima di affondare il colpo con gli Spurs. Romero ha aperto all'Inter ma non è ancora stato trovato l'accordo sui termini contrattuali.
"La trattativa tra Inter e Tottenham prosegue con contatti diretti e c'è ottimismo per avvicinarsi ad una quadra sulla cifra e la modalità del trasferimento. Dialoghi in corso anche con l'agente di Cuti Romero per i termini personali del contratto. Apertura del difensore del Tottenham all'Inter ma accordo ancora da sistemare su durata, ingaggio e bonus", scrive Longari su Twitter.
🚨 𝗟𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗲 𝗧𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 e c’è ottimismo per avvicinarsi ad una quadra sulla cifra e la modalità del trasferimento. Dialoghi in corso anche con l’agente di 𝗖𝘂𝘁𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼… https://t.co/mzrO3FX07I— Gianluigi Longari (@Glongari) July 27, 2026
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