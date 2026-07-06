Il giocatore dell'Inter torna a disposizione di Deschamps che in questo Mondiale ha portato tanti giocatori d'attacco e lo sta impiegando poco

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio - 11:37

Lo aveva detto che stava per tornare e così è stato. All'indomani dalla vittoria della Francia contro il Paraguay, gara nella quale lui non c'era per infortunio, Marcus Thuram ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

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L'interista, che finora si è visto pochissimo in campo, è tornato ad allenarsi in campo e con il resto del gruppo. Dopo aver saltato sedicesimi e ottavi per un problema al polpaccio, l'attaccante francese - come spiega l'Equipe - è tornato ad allenarsi in campo ed ha completato una serie di esercizi: scatti, corsa e prove di forza. Salvo imprevisti quindi, spiega il giornale francee - dovrebbe essere a disposizione per la gara contro il Marocco.

(Fonte: L'Equipe)