L'ex calciatore e oggi dirigente del Milan ha commentato per FoxSports la partita vinta dalla Nazionale di Deschamps per uno a zero

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 16:02)

Il ritorno della Francia nel ritiro di Boston è stato difficile quasi quanto la vittoria agli ottavi di finale contro il Paraguay (1-0) . I temporali hanno risparmiato la partita, ma non il volo, che ha subito un ritardo di due ore, i giocatori e lo staff della nazionale francese sono stati costretti a rimanere a bordo. Non è stato della partita Thuramche era comunque insieme ai compagni e sta lavorando per recuperare da un problema muscolare.

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La partita con il Paraguay è stata particolarmente dura: nei novanta minuti ci sono stati falli, insulti e provocazioni. L'atteggiamento della Nazionale avversaria non è stato tenero: Mbappéha rischiato di farsi male più volte per le entrate dure dei giocatori rivali. "Pensavano giocassimo con lo smoking, ma ci siamo adattati e con le nostre armi abbiamo vinto", ha detto alla fine il calciatore francese che ha segnato il rigore decisivo per lo zero a uno finale.

Ibrahimovic, che ha commentato la partita per Fox Sports, era decisamente irritato per la gara del Paraguay. «Oggi per la Francia è stata una partita diversa e il punto era non cedere alle provocazioni, rimanere calmi. Io avrei preso quattro cartellini rossi in questa partita», ha detto l'ex giocatore di Juve, Inter e Milan e oggi dirigente rossonero.

E ha aggiunto: «Questo fa più o meno parte del gioco, ma i giocatori francesi hanno dimostrato calma, sono rimasti rilassati e hanno fatto quello che dovevano fare. Con il sorriso. Questo è il modo migliore per rispondere».