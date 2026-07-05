Le parole dell'ex attaccante della Juve a La Repubblica sull'ultima gara contro Capo Verde e sulla mancata qualificazione della Nazionale Azzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 15:46)

Dopo la partita contro Capo Verde dell'Argentina di Scaloni, che ha conquistato gli ottavi di finale ai supplementari, i giornalisti italiani hanno intercettato a Miami Carlos Tevez. L'ex Juve si mostra molto critico nei confronti della Nazionale albiceleste: «Non bene, stasera. Non bene per niente. Abbiamo solo Messi, siamo solo Messi, un dono di Dio. Ma avete visto che gol ha fatto? Leo non è di questo mondo. Meno male che c'è lui», dice e non aggiunge altro per evitare polemiche.

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Così si butta sull'Italia e la mancata qualificazione ai Mondiali e quando gli chiedono chi può essere il CT giusto risponde senza peli sulla lingua: «Che domanda: Antonio Conte tutta la vita. Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione. Farebbe già bene al primo anno, lui ha sempre fatto così. Poi bisogna vedere come vanno il secondo e il terzo, ma dovete puntare su di lui a occhi chiusi. È stato il miglior allenatore che ho avuto».

«Anche Allegri è molto bravo, mi sono trovato bene. Però è vero, qualche volta l'ho accusato di essere troppo difensivista. Come Scaloni, no?. Lasciamo stare. Come DT prendete Maldini? È il massimo in quel ruolo e se riuscirete a fare accoppiata con Conte sarebbe il massimo», ha aggiunto l'ex attaccante.

«Juve senza Champions? Un disastro, ci sarà da ricostruire ancora. Spalletti? Non mi piace, non ha sangue. Conte ce l'ha e mi piace la gente come lui. Se mettete lui ad allenare l'Italia tirerà fuori i giocatori bravi, dovete costruirveli», ha concluso.

(Fonte: La Repubblica)