VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

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Nonostante la sorprendente sconfitta della nuova Germania di Klopp contro la Grecia, c'è anche chi in questo nuovo ciclo convince, soprattutto fra i cinque esordienti dal primo minuto.

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Fra loro anche l'interista Yann Bisseck che, secondo la testata tedesca sportschau.de, ha offerto una prestazione sicura e matura. Ecco il giudizio sulla partita disputata dal calciatore nerazzurro:

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"Yann Aurel Bisseck: il giocatore dell’Inter ha offerto una prestazione sicura e matura al centro della difesa nel suo debutto da titolare: ottimo nel gioco di passaggi, ottimo nel posizionamento, ottimo nel gioco aereo. Già al 17’ ha ricevuto un cartellino giallo, ma ha saputo gestirlo bene".

(Fonte: sportschau.de)