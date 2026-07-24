L'ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio tedesca, in sostituzione di Julian Nagelsmann, esonerato dopo la deludente prestazione della squadra ai Mondiali.

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"Siamo molto felici di poter presentare oggi Jurgen Klopp come nuovo allenatore", ha dichiarato il presidente della Federazione calcistica tedesca (DFB), Bernd Neuendorf, in una conferenza stampa a Francoforte.

Una notizia che riguarda direttamente anche Yann Bisseck, difensore dell'Inter e della nazionale tedesca.

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"È un grande onore essere qui oggi. Quello che mi è successo negli ultimi giorni è stato come un film, tante cose mi stanno passando per la mente".

Comincia con queste parole l'avventura di Jurgen Klopp alla guida della Germania che in base al contratto firmato durerà fino almeno fino al 2030: "Avevo già un'idea di quanto fosse impegnativo il ruolo di commissario tecnico della nazionale - aggiunge nella conferenza stampa di presentazione - Ma quando lo si ricopre, se ne percepisce ancora di più la portata e la responsabilità.Sapendo da dove vengo, era inimmaginabile per me che sarei mai arrivato a questo punto".

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Poi Klopp dimostra di non aver perso il suo senso dell'umorismo parlando già di quando arriverà l'addio: "Il giorno in cui non mi vorrete più, me ne vado senza alcun indennizzo di buonuscita. Se domani mi dite che sto facendo una schifezza, me ne vado. Se vi comportate male e non lasciate in pace la mia famiglia, me ne vado. Criticatemi in modo costruttivo se qualcosa non funziona. Sono felice di lavorarci su".