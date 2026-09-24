Per la prima volta in stagione il campionato si ferma per lasciare spazio agli impegni delle squadre nazionali. Il formato prevede una novità rispetto a quanto successo negli ultimi anni: per la prima volta infatti ogni selezione disputerà tre o quattro partite nel corso di tre settimane, con la Serie A che osserverà due weekend di pausa.

Durante la sosta si giocheranno diverse sfide importanti: in Europa prenderà il via la nuova edizione della UEFA Nations League, mentre in Africa andranno in scena le qualificazioni alla Coppa delle nazioni africane in programma nell'estate 2027. Oltre alle partite ufficiali come di consueto ci sarà spazio anche per diverse gare amichevoli.

Nel corso della sosta saranno 13 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni:

Getty Images

ITALIA - Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

Italia-Belgio, venerdì 25/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Roma

Turchia-Italia, lunedì 28/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – UEFA Nations League | Bursa

Francia-Italia, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi

Italia-Turchia, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bologna

ARGENTINA - Lautaro Martinez

Argentina-Bolivia, giovedì 01/10 ore 02:00 (mercoledì 30/09, ore 21:00 ora locale) - Amichevole | Cordoba

Argentina-Burkina Faso, domenica 04/10 ore 02:00 (sabato 03/10, ore 21:00 ora locale) - Amichevole | Buenos Aires

Argentina-Benin, mercoledì 07/10 ore 01:00 (martedì 06/10, ore 20:00 ora locale) - Amichevole | Buenos Aires

dazn

COSTA D'AVORIO - Ange-Yoan Bonny

Costa d'Avorio-Ghana, giovedì 24/09 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Bouaké

Somalia-Costa d'Avorio, martedì 29/09 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Abidjan

Costa d'Avorio-Camerun, sabato 03/10 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Amichevole | Abidjan

CROAZIA - Petar Sucic

Cechia-Croazia, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Praga

Spagna-Croazia, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Siviglia

Croazia-Inghilterra, sabato 03/10 ore 18:00 – UEFA Nations League | Rijeka

Croazia-Spagna, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato

FRANCIA - Andy Diouf

Turchia-Francia, venerdì 25/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – UEFA Nations League | Izmit

Belgio-Francia, lunedì 28/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles

Francia-Italia, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi

Francia-Belgio, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi

Getty Images

GERMANIA - Yann-Aurel Bisseck

Olanda-Germania, giovedì 24/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Amsterdam

Germania-Grecia, domenica 27/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Augsburg

POLONIA - Piotr Zielinski

Polonia-Bosnia Erzegovina, venerdì 25/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia

Svezia-Polonia, lunedì 28/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Stoccolma

Polonia-Romania, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia

Bosnia Erzegovina-Polonia, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Zenica

Getty Images

SERBIA - Aleksandar Stankovic

Serbia-Grecia, giovedì 24/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado

Serbia-Olanda, domenica 27/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado

Germania-Serbia, giovedì 01/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Monaco

Olanda-Serbia, domenica 04/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Eindhoven

SPAGNA - Josep Martinez

Inghilterra-Spagna, sabato 26/09 ore 20:45 (19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Londra

Spagna-Croazia, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Siviglia

Spagna-Cechia, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Oviedo

Croazia-Spagna, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato

Getty Images

SVIZZERA - Manuel Akanji

Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Skopje

Scozia-Svizzera, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Glasgow

Svizzera-Slovenia, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lucerna

Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lucerna

(Fonte: Inter.it)