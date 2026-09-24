La Serie A si ferma e Chivu perde gran parte della rosa. 4 convocati con l’Italia, Lautaro con l’Argentina e tanti nerazzurri impegnati in Nations League
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Per la prima volta in stagione il campionato si ferma per lasciare spazio agli impegni delle squadre nazionali. Il formato prevede una novità rispetto a quanto successo negli ultimi anni: per la prima volta infatti ogni selezione disputerà tre o quattro partite nel corso di tre settimane, con la Serie A che osserverà due weekend di pausa.
Durante la sosta si giocheranno diverse sfide importanti: in Europa prenderà il via la nuova edizione della UEFA Nations League, mentre in Africa andranno in scena le qualificazioni alla Coppa delle nazioni africane in programma nell'estate 2027. Oltre alle partite ufficiali come di consueto ci sarà spazio anche per diverse gare amichevoli.
Nel corso della sosta saranno 13 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni:
ITALIA - Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito
Italia-Belgio, venerdì 25/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Roma
Turchia-Italia, lunedì 28/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – UEFA Nations League | Bursa
Francia-Italia, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
Italia-Turchia, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bologna
ARGENTINA - Lautaro Martinez
Argentina-Bolivia, giovedì 01/10 ore 02:00 (mercoledì 30/09, ore 21:00 ora locale) - Amichevole | Cordoba
Argentina-Burkina Faso, domenica 04/10 ore 02:00 (sabato 03/10, ore 21:00 ora locale) - Amichevole | Buenos Aires
Argentina-Benin, mercoledì 07/10 ore 01:00 (martedì 06/10, ore 20:00 ora locale) - Amichevole | Buenos Aires
COSTA D'AVORIO - Ange-Yoan Bonny
Costa d'Avorio-Ghana, giovedì 24/09 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Bouaké
Somalia-Costa d'Avorio, martedì 29/09 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Abidjan
Costa d'Avorio-Camerun, sabato 03/10 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Amichevole | Abidjan
CROAZIA - Petar Sucic
Cechia-Croazia, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Praga
Spagna-Croazia, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Siviglia
Croazia-Inghilterra, sabato 03/10 ore 18:00 – UEFA Nations League | Rijeka
Croazia-Spagna, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato
FRANCIA - Andy Diouf
Turchia-Francia, venerdì 25/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – UEFA Nations League | Izmit
Belgio-Francia, lunedì 28/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles
Francia-Italia, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
Francia-Belgio, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
GERMANIA - Yann-Aurel Bisseck
Olanda-Germania, giovedì 24/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Amsterdam
Germania-Grecia, domenica 27/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Augsburg
POLONIA - Piotr Zielinski
Polonia-Bosnia Erzegovina, venerdì 25/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia
Svezia-Polonia, lunedì 28/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Stoccolma
Polonia-Romania, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia
Bosnia Erzegovina-Polonia, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Zenica
SERBIA - Aleksandar Stankovic
Serbia-Grecia, giovedì 24/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado
Serbia-Olanda, domenica 27/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado
Germania-Serbia, giovedì 01/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Monaco
Olanda-Serbia, domenica 04/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Eindhoven
SPAGNA - Josep Martinez
Inghilterra-Spagna, sabato 26/09 ore 20:45 (19:45 ora locale) – UEFA Nations League | Londra
Spagna-Croazia, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Siviglia
Spagna-Cechia, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Oviedo
Croazia-Spagna, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato
SVIZZERA - Manuel Akanji
Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Skopje
Scozia-Svizzera, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Glasgow
Svizzera-Slovenia, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lucerna
Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lucerna
(Fonte: Inter.it)
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