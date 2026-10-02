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Ancora otto giorni e poi tornerà la Serie A. All'orizzonte si possono già iniziare a intravedere i vari rientri dei nazionali ancora sparsi per il mondo. Cristian Chivu attende i vari nazionali che sono partiti durante la sosta per poi iniziare a preparare un periodo che prevede una partita ogni tre giorni.

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"L’Italia, dopo l’impegno di stasera, giocherà l’ultima gara di Nations lunedì sera, come Francia e Polonia, quindi il blocco azzurro, Diouf e Zielinski sono attesi martedì. Chi può anticiparli è Bonny, così come Stankovic: l’ivoriano giocherà domani sera l’ultimo test, mentre il serbo domenica alle 20.45. L’ultimo che farà rientro a Milano sarà Lautaro: il Toro giocherà col Benin a Buenos Aires nella notte italiana di mercoledì".

(Gazzetta dello Sport)