In vista del ritorno di campionato e Champions League, da Appiano Gentile arrivano buone notizie per Cristian Chivu. Ieri per la prima volta dall'infortunio, Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi parzialmente con la squadra. "L’anticamera del ritorno a tutti gli effetti è proprio questa. Calha va di corsa, sì, vuole tornare in campo e riprendersi il suo posto in mezzo al campo alla ripresa del campionato; e così sarà, salvo ricadute di cui al momento, fatti i dovuti scongiuri ad Appiano, non c’è il minimo sentore", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Questo perché il programma del centrocampista è stato cadenzato con la solita dose di cautela che diventa anche lei parte integrante (e fondamentale) di un buon recupero. Anche Federico Dimarco ieri ha diviso la sua seduta in una parte di lavoro individuale e un’altra con la squadra. Un altro che, archiviata la sua personale pausa nazionale, si è rivisto al centro di allenamento interista è Yann Bisseck".

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"Chi è leggermente più indietro di condizione, non è una novità, è John Stones. L’inglese sta continuando a lavorare a parte e non c’è alcuna intenzione di fargli accelerare i tempi di recupero. Difficile, se non proprio impossibile, vederlo col Parma: da qui all’inizio della prossima settimana si capirà se e quando potrà ri-aggregarsi al resto dei compagni in allenamento, ma non si forzerà la mano in alcun modo".

(Gazzetta dello Sport)