Lautaro Martinez andrà avanti nel suo percorso con l'Inter e con la nazionale ma con una prospettiva diversa
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Focus su Lautaro Martinez dal Corriere dello Sport di questa mattina. Il quotidiano spiega la nuova prospettiva del capitano dell'Inter:
"Sulle spalle di Lautaro Martinez c’è spazio per un’ulteriore responsabilità. Il Toro non si tirerà di certo indietro. Anzi, ha già raccolto ampiamente la sfida senza fare una piega. Sono questi i giorni in cui la nazionale argentina si prepara a dare l’addio definitivo a Leo Messi.
Il totem del calcio albiceleste di fatto ha già lasciato dopo la finale dell’ultimo mondiale, ma saluterà anche i tifosi con l’amichevole contro il Benin, in programma nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre. Un’era sta quindi per chiudersi, lasciando a chi resterà un’eredità enorme. Non soltanto dal punto di vista tecnico, considerando tutta la leadership garantita da Messi negli anni. Toccherà anche al capitano dell’Inter sopportarla, da colonna portante dello spogliatoio".
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