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Cristian Chivu prosegue il suo lavoro con coloro che sono rimasti ad Appiano Gentile in questi giorni. Per il tecnico nerazzurro è arrivata anche una buona notizia dall'allenamento di ieri. La riporta il Corriere dello Sport:

Getty Images

"È tornata in campo ieri mattina l'Inter di Chivu. Si è rivisto Yann Bisseck, primo dei nazionali a rientrare. Calhanoglu ha svolto parte dell'allenamento con i compagni e si è quasi del tutto messo alle spalle il problema all'adduttore della coscia destra. Parzialmente in gruppo anche Dimarco, che come il turco ha poi proseguito il percorso di riatletizzazione. Ai box Stones: servirà qualche giorno in più".