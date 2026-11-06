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Marcus Thuram è tornato nei convocati della Francia per i prossimi impegni in Nations League contro Italia (12 novembre) e Turchia (15 novembre).

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Zinedine Zidane, ct dei Bleus, intervenuto in conferenza stampa, ne ha parlato così: “Questa è un'opportunità per osservarlo. C'è stato un infortunio, che mi permette di averlo con noi. Conosce la nazionale francese e volevo valutarlo.

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Tornare a Milano? Giocare in uno stadio magnifico, ricco di storia, per un giocatore è davvero qualcosa di speciale. Ho bei ricordi di quel posto, anche se non sono sempre stato decisivo lì".