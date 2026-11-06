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Ma quando torna Lautaro Martinez in casa Inter? Alfio Musmarra, giornalista, fa chiarezza sul suo recupero in un video sul suo canale YouTube: "Lautaro dovrebbe rientrare, e questa è una buona notizia, alla prima dopo la sosta con l'Atalanta: dico dovrebbe perché ancora non c'è certezza.

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Lui non vuole mollare niente e vuole giocarle sempre tutte: se il suo recupero durante la sosta andrà per il meglio, lo vedremo con i compagni al rientro. Altrimenti si aspetterà qualche giorno in più piuttosto che rischiare una ricaduta che possa fermarlo per altre partite".