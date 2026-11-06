C'era molta attesa per i nomi dei convocati della Francia per gli impegni di novembre in Nations League contro Italia e Turchia: c'è Thuram? la scelta di Zidane
VIDEO / Thuram: "Dobbiamo capire i momenti della partita. Giocherei sempre 90 minuti"
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Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati della Francia per i prossimi impegni in Nations League contro Italia (12 novembre) e Turchia (15 novembre). Nell'elenco dei giocatori scelti dal CT francese c'è anche Marcus Thuram.
Il centravanti dell'Inter torna così in Nazionale dopo aver saltato la precedente chiamata di settembre, la prima dell'era Zidane dopo l'addio di Deschamps post Mondiale.
Nell'elenco c'è un altro giocatore dell'Inter ossia Andy Diouf, sempre nella lista dei difensori. Ecco l'elenco completo.
CONVOCATI ZIDANE PER ITALIA-FRANCIA E FRANCIA-TURCHIAPORTIERI: Maignan, Restes, Risser
DIFENSORI: Diouf, Gusto, Jacquet, Kalulu, Konate, Truffert, Upamecano, Yoro
CENTROCAMPISTI: Camavinga, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery
ATTACCANTI: Barcola, Doue, Mbappé, Olise, Pagis, Thuram
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