C'era molta attesa per i nomi dei convocati della Francia per gli impegni di novembre in Nations League contro Italia e Turchia: c'è Thuram? la scelta di Zidane

Matteo Pifferi
Thuram

VIDEO / Thuram: "Dobbiamo capire i momenti della partita. Giocherei sempre 90 minuti"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati della Francia per i prossimi impegni in Nations League contro Italia (12 novembre) e Turchia (15 novembre). Nell'elenco dei giocatori scelti dal CT francese c'è anche Marcus Thuram.

diouf
Getty Images

Il centravanti dell'Inter torna così in Nazionale dopo aver saltato la precedente chiamata di settembre, la prima dell'era Zidane dopo l'addio di Deschamps post Mondiale.

Nell'elenco c'è un altro giocatore dell'Inter ossia Andy Diouf, sempre nella lista dei difensori. Ecco l'elenco completo.

francia thuram (1)

Thuram
Getty Images

CONVOCATI ZIDANE PER ITALIA-FRANCIA E FRANCIA-TURCHIA

PORTIERI: Maignan, Restes, Risser

DIFENSORI: Diouf, Gusto, Jacquet, Kalulu, Konate, Truffert, Upamecano, Yoro

CENTROCAMPISTI: Camavinga, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery

ATTACCANTI: Barcola, Doue, Mbappé, Olise, Pagis, Thuram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti