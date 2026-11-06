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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, si è soffermato sul momento di Yann Bisseck, sempre in campo nelle ultime gare a causa dell'emergenza in difesa.

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"Bisseck sono ben contento non sia andato in nazionale: le sue ultime prestazioni non sono state da giocatore concentrato e mentalizzato. Ha fatto un bel gol, ma dal punto di vista difensivo ha avuto un po' troppe amnesie figlie anche di un continuo impiego e dispendio di energie che l'ha portato ad essere bello cotto.

Getty Images

Se ne parla poco, ma è giusto che io ve lo dica: non perché è un mio pensiero, ma perché così mi è stato detto ed è giusto che voi le sappiate certe cose. Bisseck ha giocato davvero tanto, ha stretto i denti: avrebbe dovuto riposare ma non c'è stato modo".