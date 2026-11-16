Arrivano notizie incoraggianti dalla Polonia sulle condizioni di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell'Inter, costretto a saltare la sfida di Nations League contro la Romania a causa di un problema al piede, è pronto a tornare ad allenarsi regolarmente con il resto della Nazionale.

A fare il punto della situazione è stato il commissario tecnico Jan Urban, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Svezia, in programma martedì 17 novembre.

Urban: "Zielinski oggi si allenerà normalmente"

Il selezionatore polacco ha confermato i progressi del giocatore, spiegando che la decisione sul suo eventuale impiego arriverà soltanto dopo la seduta di allenamento.

LE PAROLE DI URBAN – "Piotr Zielinski ha problemi al piede, ma oggi si allenerà normalmente. Ieri ha partecipato alla prima parte dell'allenamento, poi ha lavorato individualmente. Dopo l'allenamento di oggi sapremo se sarà pronto per la partita di domani".

Zielinski, segnali positivi anche per l'Inter

Dopo i dubbi dei giorni scorsi, dunque, arrivano indicazioni più rassicuranti per, che attende di conoscere le condizioni del centrocampista in vista della ripresa del campionato.

Zielinski aveva accusato un problema alla pianta del piede che gli aveva impedito di scendere in campo contro la Romania. Domenica aveva partecipato soltanto alla prima parte dell'allenamento collettivo, proseguendo poi con un lavoro individuale.

Il ritorno alla normale attività con il gruppo rappresenterebbe un passo avanti importante, anche se resta da verificare la risposta del giocatore ai carichi di lavoro.

Soltanto dopo l'allenamento odierno lo staff medico e tecnico della Polonia stabilirà se Zielinski potrà essere utilizzato nella gara contro la Svezia.