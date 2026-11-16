VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Mazzola il primo a darmi fiducia. Branca mi ha dato una possibilitÃ e Moratti..."

In occasione della cerimonia di consegna della Panchina d'oro, premio della Figc giunto alla 35esima edizione, Ã¨ intervenuto in mattinata, in collegamento video con lâ€™auditorium di Coverciano, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti. L'ex numero uno nerazzurro Ã¨ stato l'ideatore della cerimonia quando allâ€™epoca era presidente del Settore Tecnico federale (nei primi anni '90).

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«Ritenevamo giusto premiare gli allenatori. Certo non pensavamo che questo riconoscimento potesse avere questa continuitÃ e il successo che ha ancora oggiâ€¦Â», ha detto. Il Premio oggi Ã¨ andato all'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu che Ã¨ stato un suo giocatore all'epoca del Triplete.

(Fonte: agenzia)