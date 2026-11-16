Javier Zanetti, ex capitano e vice presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento di presentazione del Trofeo Galbiati. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le condizioni di Lautaro Martínez e il possibile rientro contro l'Atalanta

“Lautaro veramente sta facendo, in questi ultimi periodi, le ultime prove per essere a disposizione. Credo che abbia fatto una riabilitazione con i dottori, con lo staff, sempre molto accurata. E conoscendo lui, la voglia che ha di tornare, mi auguro che possa essere già a disposizione".

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Chivu vince la Panchina d'Oro: il commento di Zanetti

Le ambizioni dell'Inter e la pressione di essere favorita per lo scudetto

“Faccio i complimenti a Cristian perché credo che abbia vinto una Panchina d'Oro molto meritata per il lavoro che ha fatto e che sta facendo. Cristian è un ragazzo molto intelligente, che riesce a trasmettere ai suoi giocatori tutta la sua passione, dei concetti molto chiari. E lui ha sempre questa voglia di fare sempre meglio. Credo che Cristian sia un ragazzo che merita questa opportunità e di sicuro farà ancora molto bene”.“Io credo che noi non ci siamo mai nascosti da quelle che sono le nostre aspettative, le nostre ambizioni. Noi vogliamo competere per continuare a vincere. Però Chivu ha ragione quando dice che non siamo gli unici ad ambire a questo traguardo, perché ci sono altre squadre che stanno facendo altrettanto bene. E dobbiamo stare attenti, perché il campionato italiano è sempre molto difficile, molto equilibrato. Allora dipende da quello che facciamo noi. Però, ripeto, dobbiamo pensare partita dopo partita, perché ci sono sempre le insidie dietro l'angolo”.

Il confronto con le grandi d'Europa: cosa manca all'Inter?

“Ci sono tante squadre come quelle che ha detto lei. Noi cerchiamo di ridurre questo gap. Purtroppo non è semplice, perché competere con queste squadre non è mai semplice. Però credo che con il lavoro che sta facendo Cristian con i nostri ragazzi possiamo ambire a essere protagonisti. Abbiamo fatto una grande partita con il Real Madrid, purtroppo abbiamo perso. Col Bruges, purtroppo, anche il risultato non è stato dalla nostra parte. Poi veniamo da due belle vittorie e speriamo di continuare su questo percorso qui, perché vogliamo competere anche in Champions League. È un obiettivo che credo che possiamo provare, almeno”.