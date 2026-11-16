La lite che ha coinvolto Wanda Nara e Mauro Icardi ha avuto ricadute pesanti anche sui social. Wanda si era precipitata a casa di Mauro dopo aver ricevuto dalla figlia una richiesta d'aiuto per un presunto atteggiamento violento da parte del calciatore. A stabilire il livello dei maltrattamenti subiti dalla figlia saranno i giudici. Intanto Wanda e China Suarez non se le sono mandate a dire e si sono insultate pesantemente sui social. Della lite con Icardi sono emersi nuovi dettagli: CONTINUA A LEGGERE.