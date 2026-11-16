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Cristian Chivu è stato premiato con la Panchina d'Oro 2025-2026 dopo la splendida prima stagione alla guida dell'Inter, culminata con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Ecco le parole di Chivu a margine dell'evento:

"Ho iniziato a fare queste mestiere qua molti anni fa, 6 anni di settore giovanile ed è un giusto riconoscimento credo, da parte dei colleghi vale anche doppio, non si può non essere emozionati, ringrazio tutti per gli apprezzamenti e per il valore che danno al nostro campionato, i meriti sono anche dei giocatori. Penso all'opportunità, alla società che ha avuto fiducia in me e ai ragazzi e quello che di buono ho fatto in tutti questi anni. Sto cercando di mantenere un livello alto e uno standard importante per la nostra società e per il calcio italiano in Europa... Essere paragonato a Mourinho per me è troppo, mi mettete in imbarazzo, lui è un grande e io ho appena iniziato, è il mio secondo anno tra i professionisti in Serie A. Spero di avere un pezzo di quello che lui ha vinto, sarei un uomo felice e sarei un allenatore molto più felice di quanto lo sono in questo momento".

Pensando al prossimo futuro, c'è la sensazione che se l'Inter fa l'Inter, non ha rivali?

"A me certe etichette non piacciono, è troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. No, l'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni, attraverso il lavoro, i risultati e con la consistenza che ha avuto in campionato e in Europa, ovviamente con alti e bassi. Ma serve lavorare e dimostrare, dalle parole ai fatti la strada e lunga e il filo è sottile, vediamo tutti qual è la differenza tra una partita persa, una tragedia, poi ne vinci due e c'è di nuovo esaltazione. Serve trovare un giusto equilibrio, noi come società lo abbiamo trovato da un bel po'".

Chi teme di più per lo Scudetto?

"Io non temo nessuno perché non fa parte della mia mentalità. Abbiamo un solo compito: dobbiamo guardare a noi stessi, essere competitivi partita per partita essendo consapevoli che nessuno ti regala nulla, né in Serie A, né in Europa, né in Coppa né in Supercoppa. Dobbiamo provare a essere sempre la versione migliore di noi stessi con l'ambizione giusta, c'è da sudare e pedalare per essere competitivi e ambiziosi".

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Cosa si aspetta dal rientro in campo?

"Mi aspetto di ricominciare da dove abbiamo lasciato: un giusto equilibrio, risultati buoni e senza gol subiti, aggressività e qualità espressa in campo, capire i momenti delle varie situazioni di gioco. Mi aspetto una squadra che cercherà di portare a casa o per concludere una serie di tante partite da questo weekend al 22 di dicembre".