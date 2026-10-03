VIDEO FCIN1908 / Condò: "Due finali Inter un grande risultato. Ma l'ultima volta è andata male e..."

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"Siamo orgogliosi". Alessandro Bastoni, in gol per due gare di fila con la Nazionale, è più che soddisfatto dopo il punto strappato alla Francia di Zidane a Parigi. Queste le sue considerazioni dopo la gara dell'Italia ai microfoni di Sport Mediaset:

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"Sapevamo sarebbe stata durissima, anche per la qualità dei loro giocatori. Sapevamo che bisognava soffrire, nel primo tempo lo abbiamo fatto e le occasioni più nitide sono state nostre - le parole del difensore -. Inoltre siamo stati bravi a non mollare dopo il gol preso. Siamo andati avanti a giocare con le nostre qualità. Uscire fuori con dei rimpianti dice tutto di questa serata.

Bisogna avere ancora pazienza, capiteranno altre giornate storte, ma vogliamo diventare una squadra riconoscibile. Ci aspetta un lungo cammino, l'obiettivo è diventare una squadra riconoscibile. La capacità di soffrire tanto è la cosa che mi è piaciuta di più, dopo il gol subito abbiamo continuato a giocare, nonostante l'euforia dello stadio intero".