VIDEO FCIN1908 / Inter, Esposito in sede per la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo"

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Prima gara di Nations League per l'Italia, che allo stadio Olimpico di Roma affronta il Belgio. Il ct Roberto Mancini schiera dal 1' i due calciatori dell'Inter a disposizione, Barella e Pio Esposito (Bastoni è squalificato). In attacco spazio anche per Kean e per Cambiaghi, in mezzo al campo esordio assoluto per Romano.

Foto figc.it

Le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Cambiaghi, P. Esposito, Kean.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts.