VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Alle 20.45 al Kocaeli Stadyum di Izmit la Turchia di Vincenzo Montella affronterà la Francia di Zinedine Zidane nella prima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League.

Sono state rese note le formazioni ufficiali del match ed è stata così annunciata la decisione del CT francese su Andy Diouf, che era in ballottaggio con Truffert per il ruolo di terzino sinistro. Zidane ha scelto Truffert, quindi solo panchina per Diouf.

Formazioni ufficiali Turchia-Francia

TURCHIA: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz

FRANCIA: Maignan; Truffert, Upamecano, Lacroix, Koundé; Rabiot, Kone, Cherki; Olisè, Mbappè, Dembele