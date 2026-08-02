La nuova Nazionale comincia a prendere forma: dopo la nomina del ct, in arrivo altre ufficialità

Fabio Alampi
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Dopo la nomina di Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale, proseguono i lavori per inserire altre figure all'interno dell'organigramma federale. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Potrebbe avere tempi più rapidi la chiusura dello staff tecnico di Roberto Mancini, anche se Oriali - che giovedì sembrava a un passo dal rientrare come team manager, con contratto già concordato («Penso tornerà», aveva dettoMalagò) - ancora non è stato ufficializzato. In un momento in cui c'è una certa pressione sul concludere presto il puzzle dell'Italia che verrà, anche questo leggero ritardo - magari casuale - rischia di diventare una notizia".

Mancini

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Getty Images

"Mancini ha firmato il suo quadriennale, riservandosi di decidere con maggiore calma chi portare con sé. In questi giorni sta facendo colloqui e incontri, in settimana si pensa che la questione verrà definita. Come vice crescono le quotazioni di Alberto Bollini, attuale ct dell'Under 19 e ovviamente attento conoscitore dei giovani talenti azzurri, ma si parla anche di Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli".

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