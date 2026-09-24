Allenamento al completo a Coverciano prima della partenza per Roma. Il ct si è soffermato ancora con il giovane centrocampista del Cagliari, sempre più vicino all’esordio in azzurro
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Allenamento al completo questa mattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma dove domani, alle 20,45 affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in programma di Nations League.
Italia, Romano debuttaSempre più probabile il debutto del centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore.
La conferenza stampa di ManciniNel tardo pomeriggio, allo stadio Olimpico, il ct tornato a rivestire questo incarico dopo l'addio nel 2023 interverrà in conferenza stampa.
(Fonte: ANSA)
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