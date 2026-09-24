Allenamento al completo a Coverciano prima della partenza per Roma. Il ct si è soffermato ancora con il giovane centrocampista del Cagliari, sempre più vicino all’esordio in azzurro

Alessandro De Felice
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Allenamento al completo questa mattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma dove domani, alle 20,45 affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in programma di Nations League.

coverciano
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Italia, Romano debutta

Sempre più probabile il debutto del centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore.

alessandro romano (1)
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La conferenza stampa di Mancini

Nel tardo pomeriggio, allo stadio Olimpico, il ct tornato a rivestire questo incarico dopo l'addio nel 2023 interverrà in conferenza stampa.
Mancini

(Fonte: ANSA)

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