Il ct Pasqual ha selezionato 27 calciatori nati nel 2010 per il raduno che si terrà dal 4 al 7 novembre a Novarello
VIDEO FCIN1908 / Inter Youth, Bigica: "Dobbiamo trovare stabilità. Mi dà fastidio che..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dopo aver disputato la Telki Cup dal 26 al 30 agosto in Ungheria e l’Istria Youth Cup dal 26 settembre al 6 ottobre in Croazia, la Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, sosterrà, dal 4 al 7 novembre a Novarello, uno stage di preparazione al primo turno delle qualificazioni europee, in programma dall’11 al 17 novembre in Armenia.
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione 27 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno domani a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dove sosterranno cinque sedute di allenamento in tre giorni, prima di affrontare i pari età del Genoa sabato 7 novembre (ore 12). Al termine dell’incontro sarà diramata la lista dei 20 prescelti per il Round 1.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Umberto Costante (Inter), Filippo Rondelli (Atalanta);Difensori: Christian Bacuzzi (Milan), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Ghiotto (Juventus), Diego Lucarelli (Inter), Federico Marchello (Milan), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta);Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Genoa ), Stefano Camara (Vicenza), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Parma), Abdou Samath Seye (Milan), Cristian Sorrentino (Milan);Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Fortune Erhunmwun Egharevba (Fiorentina), Michele Elena (Lazio), David Furlan (Hellas Verona), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).
(figc.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA