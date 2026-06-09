C'è un retroscena di mercato riguardante l'Inter e il Dibu Martinez per la porta: a raccontarlo è Gianluca Di Marzio

C'è un retroscena di mercato riguardante l'Inter e il Dibu Martinez per la porta: a raccontarlo è Gianluca Di Marzio nel suo podcast per TMW: "A febbraio, quando l'Inter comunque sa di perdere Sommer in scadenza di contratto, inizia un primo giro di perlustrazioni per capire a chi affidare la porta della stagione 2026-2027 e si incontra con gli agenti del Dibu Martinez, portiere della Nazionale Argentina, dell'Aston Villa, con cui ha un contratto fino al 2028 da 7 milioni di euro netti a stagione.