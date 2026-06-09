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Retroscena Di Marzio: “Inter ha incontrato Dibu Martinez a febbraio e gli ha detto che…”
C'è un retroscena di mercato riguardante l'Inter e il Dibu Martinez per la porta: a raccontarlo è Gianluca Di Marzio nel suo podcast per TMW: "A febbraio, quando l'Inter comunque sa di perdere Sommer in scadenza di contratto, inizia un primo giro di perlustrazioni per capire a chi affidare la porta della stagione 2026-2027 e si incontra con gli agenti del Dibu Martinez, portiere della Nazionale Argentina, dell'Aston Villa, con cui ha un contratto fino al 2028 da 7 milioni di euro netti a stagione.
La possibilità che esca dall'Aston Villa a una cifra ragionevole di cartellino è comunque piuttosto alta, dovrebbe essere tra i 5 e i 7 milioni di euro. Gli agenti argentini di Martinez incontrano l'Inter, vanno a vedere una partita di Champions League. Alla fine l'Inter non promette nulla, ribadisce che il Dibu è assolutamente in una short list, con le parti che eventualmente si sarebbero risentite a metà aprile.
Se l'Inter vuole quindi può assolutamente stringere per il Dibu Martinez, se non lo fa decide che per valutazione in quel momento interna è Vicario il giocatore da cercare di prendere. Ausilio va a Londra, parla col giocatore, lo blocca, sa che la trattativa col Tottenham si può chiudere intorno ai 15 milioni di euro". Poi il cambio di rotta e la decisione di puntare su Josep Martinez (leggi qui il motivo).
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