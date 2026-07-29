È stato tra i primi a fare il nome di Roberto Mancini quando ancora Malagò era solo un pensiero dei club di Serie A. Che a ct dell'Italia però, a quanto pare, avrebbero preferito Antonio Conte. Ma proprio il candidato dei club della Serie A, poi eletto anche grazie all'appoggio delle altre componenti a presidente della FIGC, ha scelto Mancini. E lo ha fatto dopo che aveva chiamato a dirigere l'Italia Maldini come direttore tecnico (e lui aveva fatto rientrare nel progetto Leonardo).

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Lui aveva prima provato a convincere Guardiola a rinunciare al suo anno sabbatico per prendere in cura la Nazionale e poi, dopo il no dello spagnolo, aveva virato su Pirlo. Che però aveva un problema d'immagine non risolto e che tirava in ballo la Russia e la politica. Apriti cielo. Niente Pirlo. Ma niente neanche Maldini e Leonardo che alla fine hanno dato le dimissioni.

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Malagò ha puntato su Mancini, suo amico da tempo. E quindi polemiche anche sull'amicizia confessata e ribadita, nota ovunque. "Nessuno però dice che se Maldini avesse accettato Conte, mica uno qualsiasi, o, che so, Cannavaro, tecnico giovane e internazionale, e parallelamente sviluppato insieme a un manager -dedicato -un progetto giovani con tanto di riforme ad hoc, sarebbe ancora al suo posto. E tutti contenti. Tranne Mancini ovviamente".