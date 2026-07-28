VIDEO FCIN1908 / Malagò: "Ecco qual è la priorità. Il calcio italiano non può..."

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"Roberto Mancini è il ct della nazionale". Lo ha appena annunciato - apprende l'ANSA - Giovanni Malagò al consiglio federale in corso. A breve è previsto che annunci anche Ranieri direttore tecnico.

(ANSA)