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Roberto Mancini, nuovo ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa all'apertura del ritiro dell'Italia: "Dobbiamo riportare la Nazionale dove merita. Sono qui per vincere e sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Per vincere serve una squadra che gioca bene, che si diverte, che ogni volta che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Dobbiamo innanzitutto divertirci, se non ti diverti nello sport non puoi raggiungere certi risultati. Abbiamo una fortuna, il nostro lavoro è la nostra passione".

"Ci aspettano subito partite ufficiali, dobbiamo cercare di vincerle anche per risalire nel ranking. Non sappiamo quanto tempo ci servirà, ma dovremo essere veloci nel valutare i giocatori che abbiamo e capire cosa potranno darci in futuro. Il modulo? Siamo aperti a qualsiasi soluzione. Possiamo giocare con le due punte, con il 4-3-3, ma anche in altri modi. Ho chiamato dei giocatori giovani perché è giusto conoscerli e vederli sul campo per poter avere in futuro una squadra molto forte".