Dopo una serie di polemiche infinite seguite da dimissioni e giravolte, l'Italia ha il suo ct: Roberto Mancini. Per l'ex allenatore dell'Inter si tratta di un ritorno in azzurro, ma adesso è chiamato a fare scelte forti a partire dal modulo.

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"Il ct dovrà invece destreggiarsi tra la volontà di giocare con il 4-3-3 e un campionato, quello italiano, dove quasi tutti - fino all’ultima stagione - giocavano con la linea difensiva a tre. Che è ormai un dogma all’Inter, squadra che fa la parte del leone pure nelle convocazioni in Nazionale. Il cortocircuito è dato da un sistema di gioco - il 3-5-2 - che in nerazzurro ha come asse portante proprio la dorsale mancina occupata da Bastoni e Dimarco", sottolinea Tuttosport.

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"Il passaggio al 4-3-3 minerebbe alla base il potenziale di entrambi: Dimarco sarebbe non facilmente collocabile (e Calafiori, nell’Arsenal, gioca proprio terzino sinistro...) mentre Bastoni, tolto dalla “mattonella” preferita, ha sempre deluso, tanto come centrale nella linea a quattro, come perno centrale della difesa a tre. Mancini, va detto, ha il curriculum e il carisma per costruire una Nazionale in cui i due interisti possano non essere più protagonisti; ma può permetterselo, soprattutto se Dimarco confermasse gli straordinari numeri come uomo assist dell’ultima stagione? La questione sarà oggetto di riflessione, ma risulta difficile pensare che Mancini possa adottare soluzioni pasticciate anche alla luce da quanto accaduto a chi l’ha preceduto in azzurro".

(Tuttosport)