Non era previsto. E forse dopo gli errori dell'ultima settimana non era neanche così scontato che arrivasse. Ma è arrivata la convocazione di Josep Martinez da parte del CT della Spagna de La Fuente per i prossimi impegni di Nations League.

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Quattro partite che si giocheranno tra la fine settembre e l'inizio di ottobre contro Inghilterra, Repubblica Ceca e Croazia (andata e ritorno). Sulla convocazione del portiere interista da parte della Nazionale campione del Mondo è arrivato il commento di Tancredi Palmeri che parla di una notizia non scontata e spiega che il nome che doveva essere inserito in lista era quello di un altro portiere.

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