È finita in lacrime. L'avventura di Messi con la maglia della sua Nazionale, pare possa essere l'ultima partita con l'Argentina, è finita con la vittoria della Spagna al Mondiale.

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Del noto campione ha parlato anche Antonio Conte, ospite di DAZN, e ha commentato la decisione di assegnare il premio come miglior giocatore del torneo a Rodri, capitano della Spagna.

«Il premio come miglior giocatore lo avrei dato a Messi - ha detto Conte - perché comunque ha fatto un gran Mondiale e ha trascinato l'Argentina fino alla finale. In finale è mancato e la vittoria finale sposta anche i premi, così i premi sono andati tutti alla Spagna».

(Fonte: DAZN)