Gianni Infantino, presidente della Fifa, non nasconde il proprio entusiasmo a poche ore dalla finale del Mondiale tra Argentina e Spagna
VIDEO/ Infantino ribadisce: "Per quale squadra tifo? Inter!"
"Questa finale è un dono degli dei del calcio. Abbiamo Messi, Lamine Yamal e molti altri giocatori eccezionali. È incredibile. Sono le due migliori squadre. Meritavano di essere in finale e hanno giocato in modo superbo. Arrivarci non è stato facile. C'erano 48 squadre, si sono giocate partite incredibili ed è stato un Mondiale molto impegnativo". Gianni Infantino, presidente della Fifa, non nasconde il proprio entusiasmo a poche ore dalla finale del Mondiale tra Argentina e Spagna: CONTINUA A LEGGERE
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