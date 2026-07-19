"Questa finale è un dono degli dei del calcio. Abbiamo Messi, Lamine Yamal e molti altri giocatori eccezionali. È incredibile. Sono le due migliori squadre. Meritavano di essere in finale e hanno giocato in modo superbo. Arrivarci non è stato facile. C'erano 48 squadre, si sono giocate partite incredibili ed è stato un Mondiale molto impegnativo". Gianni Infantino, presidente della Fifa, non nasconde il proprio entusiasmo a poche ore dalla finale del Mondiale tra Argentina e Spagna: CONTINUA A LEGGERE