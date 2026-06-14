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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, Brasile-Marocco finisce 1-1: la Scozia batte Haiti ed è prima
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Mondiali 2026, Brasile-Marocco finisce 1-1: la Scozia batte Haiti ed è prima
La Nazionale verdeoro è stata fermata sull'1-1 dal Marocco nella prima giornata del girone C, completato da Scozia e Haiti
Pareggio per il Brasile all'esordio dei Mondiali 2026. La Nazionale verdeoro è stata fermata sull'1-1 dal Marocco nella prima giornata del girone C, completato da Scozia e Haiti.
A decidere la partita i gol di Saibari al 21' e di Vinicius Jr al 32'. Entrambe le Nazionali conquistano così un punto e salgono a quota 1 nella classifica del girone.
Vince invece la Scozia contro Haiti, grazie al gol di McGinn al 28' che permette così agli scozzesi di essere primi del girone. Le prossime sfide sono Scozia-Marocco e Brasile-Haiti.
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